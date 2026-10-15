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Política

Campanha de Lula se anima com pesquisa e vê avanço de combo que amplia chances de virada do petista

Entorno de Lula acredita que o avanço de proposições, como a PEC do fim da escala 6x1, pode ajudar o petista a ultrapassar o adversário

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 13h01
Homem idoso de barba branca e chapéu de palha claro, sorrindo, ergue a mão direita segurando uma estrela vermelha. Ao seu lado, uma mulher de cabelo escuro e um homem sorridente.
O presidente Lula - 26/09/2026 (Miguel Schincariol/AFP)
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Os números trazidos pela pesquisa da Quaest animaram a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se agarram em um combo de questões para acreditar que a virada do petista sobre Flávio Bolsonaro é possível.

Divulgado ontem, o levantamento mostrou o filho de Jair Bolsonaro com 46%, enquanto o mandatário registrou 44%.

O entorno de Lula acredita que o avanço de proposições, como a PEC do fim da escala 6×1, pode ajudar o petista a ultrapassar o adversário no segundo turno da corrida ao Palácio do Planalto.

Com amplo apelo eleitoral, o texto que reduz a jornada de trabalho foi aprovado ontem pelo Senado e seguiu para promulgação.

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A eventual aprovação da PEC da segurança pública e do projeto que eleva o teto do MEI nos próximos dias também pode contribuir para a virada do presidente.

Dentro da campanha, há a leitura de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está fazendo a lição de casa para abrir caminhos prósperos para Lula.

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Isso ocorre porque o amapaense sabe que não pode depender do PL para ser reconduzido ao comando da Mesa Diretora do Senado no próximo ano. Por isso, ampliou o alinhamento ao mandatário após o primeiro turno das eleições.

Outros elementos para o otimismo do grupo de Lula são as mobilizações nas ruas a favor do petista e a ação da militância nas redes sociais.

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