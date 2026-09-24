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Política

Campanha de Lula projeta melhora e espera presidente com ‘sangue no olho’ na reta final

Após ser alcançado por Flávio nas pesquisas, presidente recalculou rota, adotando tom mais duro nos discursos e na campanha

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 11h30 | Atualizado em 24 set 2026, 11h59
Homem idoso, calvo e com barba branca, vestindo terno escuro e gravata listrada verde, amarela e azul, discursa em um púlpito de madeira com microfones e papéis, em um ambiente formal
Lula discursa na Assembleia Geral da ONU (John Lamparski/Bloomberg/Getty Images)
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Campanha de Lula projeta melhora e espera presidente com ‘sangue no olho’ na reta final Priorizar nos meus resultados Google

A equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva projeta melhora com novo tom da campanha e espera o petista “sem meias palavras” e com “sangue no olho” na reta final da corrida presidencial.

Nas últimas semanas, Lula viu a vantagem que vinha sustentando em relação a Flávio Bolsonaro, seu principal adversário nas urnas, praticamente desaparecer.

Recalculou rota, adotou tom mais duro nos discursos e na campanha – menos apegado à exaltação do legado de seus mandatos e mais ligado ao embate com o rival.

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Internamente, a avaliação é que a nova postura já trouxe resultados em pesquisas oficiais e levantamentos internos.

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Por isso, a expectativa é que o petista não recue para manter a dianteira e chegar ao segundo turno na ponta.

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