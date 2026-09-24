Campanha de Lula projeta melhora e espera presidente com ‘sangue no olho’ na reta final

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A equipe do presidente Lula projeta uma melhora significativa na campanha, esperando um petista com “sangue no olho” e um tom mais incisivo na reta final. Após ver sua vantagem diminuir, Lula recalibrou a estratégia, adotando uma postura mais combativa que já mostra resultados em pesquisas, com expectativa de manter a dianteira.

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A equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva projeta melhora com novo tom da campanha e espera o petista “sem meias palavras” e com “sangue no olho” na reta final da corrida presidencial.

Nas últimas semanas, Lula viu a vantagem que vinha sustentando em relação a Flávio Bolsonaro, seu principal adversário nas urnas, praticamente desaparecer.

Recalculou rota, adotou tom mais duro nos discursos e na campanha – menos apegado à exaltação do legado de seus mandatos e mais ligado ao embate com o rival.

Internamente, a avaliação é que a nova postura já trouxe resultados em pesquisas oficiais e levantamentos internos.

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Por isso, a expectativa é que o petista não recue para manter a dianteira e chegar ao segundo turno na ponta.