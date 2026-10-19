Campanha de Lula deve fazer investidas por quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve reforçar a cobrança por uma quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro às vésperas de segundo turno da corrida presidencial.

O petista replicará o que fez em debate da Band para tentar constranger o candidato do PL à presidência da República.

A equipe de Lula deve fazer provocações nas redes sociais e também no programa eleitoral na TV e no rádio para continuar a ofensiva por uma quebra de sigilo de Flávio.

O momento em que o presidente fez isso no confronto entre os candidatos foi considerado um dos pontos altos do debate da Band.

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“Eu vou fazer uma proposta para você para amanhã abrirmos a nossa conta bancária e o nosso sigilo bancário para que o povo brasileiro saiba quem é ladrão nesse país. Eu abro da minha família e você abre da sua. Nós entregamos para o presidente da Suprema Corte e do Tribunal Superior Eleitoral o seu documento e o meu para avaliarem antes das eleições, para que o povo saiba quem é corrupto e ladrão, porque, senão, eles vão ser enganados de novo”, provocou Lula.

A iniciativa repercutiu nas redes sociais e, por isso, deve ser explorada na reta final da campanha.