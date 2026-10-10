Campanha de Lula cita interferência da Meta nas eleições e empresa diz que acusação é falsa

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A campanha de Lula denunciou a Meta por supostos bloqueios de conteúdo nas redes sociais, como Facebook e Instagram, que estariam configurando uma interferência nas eleições e beneficiando Flávio Bolsonaro. A Meta negou as acusações, classificando-as como falsas e atribuindo a problemas técnicos. Entenda o desenrolar dessa polêmica e a denúncia no TSE.

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A campanha do candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), denunciou neste sábado, 10, uma “interferência” nas eleições por meio de supostos bloqueios a seus conteúdos nas redes da Meta, acusações que a empresa americana classificou como “falsas”.

A campanha petista denunciou em um comunicado episódios em que, supostamente, as plataformas do grupo, como Facebook, WhatsApp e Instagram, limitaram a difusão de seus conteúdos. Nos últimos dias, “o perfil do presidente Lula foi impedido pela Meta de impulsionar conteúdos do feed no Instagram”, enquanto uma publicação de sua conta oficial sofreu uma “interrupção no número registrado de visualizações, com impacto em seu alcance”, afirmou a campanha.

Também afirmou que, antes do primeiro turno do domingo passado, no qual Flávio Bolsonaro (PL) ficou em primeiro lugar, as páginas de Lula e de diversas lideranças da esquerda “foram subitamente retiradas do mecanismo de buscas do Instagram”. “A sucessão de problemas técnicos não explicados pela empresa levanta forte suspeita de que a ação da Meta se configure como uma tentativa de interferência no processo eleitoral brasileiro, em benefício da candidatura de Flávio Bolsonaro”, acrescenta a nota.

O escritório da Meta no Brasil afirmou à AFP em um e-mail que “as alegações são simplesmente falsas e não encontram respaldo nos fatos”. “Muitos dos problemas técnicos mencionados não afetaram exclusivamente o Brasil ou contas específicas”, declarou a Meta. E acrescentou: “Cumprimos com as normas eleitorais e estamos comprometidos com a isonomia do uso das nossas plataformas por todos”.

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Lula denunciou tentativas de interferência eleitoral do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para favorecer seu rival, e seu governo avalia se as grandes empresas de tecnologia, conhecidas como big techs, podem servir como canal para este propósito. “Não temos prova desse vínculo concreto, formal”, declarou à AFP Éden Valadares, secretário de comunicação do Partido dos Trabalhadores.

Mas ele recordou quando Trump tentou “interferir nas decisões da Suprema Corte Brasileira” e mencionou os “interesses das chamadas big techs”, o que constitui “mais do que uma evidência desse interesse mutuamente compartilhado”. A campanha apresentou uma denúncia ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelos supostos bloqueios. Após o primeiro turno, o presidente, de 80 anos e que não usa celular, colocou em marcha uma estratégia centrada nas redes sociais.

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(Com AFP)