Campanha de João Campos vai à Justiça contra ‘ataques orquestrados’ contra ele

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A Frente Popular de Pernambuco, coligação de João Campos, acionou a Justiça Eleitoral para investigar um vídeo de propaganda negativa contra o candidato. O flagrante, registrado por câmera, foi anexado a uma ação pré-existente contra Raquel Lyra e Priscila Krause, buscando identificar os executores e a origem do financiamento.

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A Frente Popular de Pernambuco, coligação que apoia a candidatura de João Campos (PSB) ao Executivo estadual, acionou a Justiça Eleitoral nesta quarta-feira (2) para pedir uma investigação sobre um vídeo em que quatro indivíduos são filmados instalando cartazes de propaganda negativa contra o ex-prefeito do Recife.

A ação foi registrada há mais de um mês por câmera de videomonitoramento na região central da capital pernambucana. O material foi juntado a uma ação já impetrada por possíveis abusos de poder político e econômico da atual gestão, comandada por Raquel Lyra (PSD), oponente de Campos na disputa pelo Palácio do Campo das Princesas. A petição também é movida contra a vice-governadora, Priscila Krause (PSD).

O registro anexado ao requerimento judicial visa identificar os executores e, consequentemente, rastrear toda a cadeia de financiamento logístico por trás da operação.

Os advogados solicitaram ao TRE local a realização de diligências técnicas e apoio da Polícia Federal para averiguar se existe uma conexão estruturada entre os recentes ataques.

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