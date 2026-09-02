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Política

Campanha de João Campos vai à Justiça contra ‘ataques orquestrados’ contra ele

Coligação Frente Popular de Pernambuco aciona TRE para investigar vídeo com propaganda negativa contra pessebista

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 16h13 | Atualizado em 2 set 2026, 16h27
Dois homens, um de camiseta clara e outro de moletom, tentam arrombar um totem de rua à noite, com carros estacionados ao fundo. A imagem é em preto e branco, com a inscrição Totem 40-Tv Tiradentes 222 - 01 na parte inferior
Ação foi gravada há mais de um mês  (.//Reprodução)
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A Frente Popular de Pernambuco, coligação que apoia a candidatura de João Campos (PSB) ao Executivo estadual, acionou a Justiça Eleitoral nesta quarta-feira (2) para pedir uma investigação sobre um vídeo em que quatro indivíduos são filmados instalando cartazes de propaganda negativa contra o ex-prefeito do Recife.

A ação foi registrada há mais de um mês por câmera de videomonitoramento na região central da capital pernambucana. O material foi juntado a uma ação já impetrada por possíveis abusos de poder político e econômico da atual gestão, comandada por Raquel Lyra (PSD), oponente de Campos na disputa pelo Palácio do Campo das Princesas. A petição também é movida contra a vice-governadora, Priscila Krause (PSD).

O registro anexado ao requerimento judicial visa identificar os executores e, consequentemente, rastrear toda a cadeia de financiamento logístico por trás da operação.

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Os advogados solicitaram ao TRE local a realização de diligências técnicas e apoio da Polícia Federal para averiguar se existe uma conexão estruturada entre os recentes ataques.

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