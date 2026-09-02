Campanha de João Campos vai à Justiça contra ‘ataques orquestrados’ contra ele
Coligação Frente Popular de Pernambuco aciona TRE para investigar vídeo com propaganda negativa contra pessebista
A Frente Popular de Pernambuco, coligação que apoia a candidatura de João Campos (PSB) ao Executivo estadual, acionou a Justiça Eleitoral nesta quarta-feira (2) para pedir uma investigação sobre um vídeo em que quatro indivíduos são filmados instalando cartazes de propaganda negativa contra o ex-prefeito do Recife.
A ação foi registrada há mais de um mês por câmera de videomonitoramento na região central da capital pernambucana. O material foi juntado a uma ação já impetrada por possíveis abusos de poder político e econômico da atual gestão, comandada por Raquel Lyra (PSD), oponente de Campos na disputa pelo Palácio do Campo das Princesas. A petição também é movida contra a vice-governadora, Priscila Krause (PSD).
O registro anexado ao requerimento judicial visa identificar os executores e, consequentemente, rastrear toda a cadeia de financiamento logístico por trás da operação.
Os advogados solicitaram ao TRE local a realização de diligências técnicas e apoio da Polícia Federal para averiguar se existe uma conexão estruturada entre os recentes ataques.