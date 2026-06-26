Campanha de Flávio transfere QG para SP e mira aproximação com Tarcísio

A campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência decidiu trocar o seu QG de comunicação de Brasília para São Paulo. A mudança deve ser concluída nos primeiros dias de julho e a agência escolhida para tocar os trabalhos será a Digital21.

O movimento de deixar a capital federal se dá por questões logísticas e políticas. Além de São Paulo ser considerada “mais central” para locomoções e envio de materiais de campanha, torna possível a proximidade com a empreitada do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tenta a reeleição.

São Paulo também é mais próxima de Minas, que é considerada um estado estratégico, e do berço do bolsonarismo, o Rio de Janeiro.