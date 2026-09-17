Campanha de Douglas Ruas denuncia ataque de perfis falsos nas redes

A campanha de Douglas Ruas (PL), candidato a governador do Rio, denuncia que o Instagram do presidente da Alerj é alvo de um “ataque coordenado” de perfis falsos desde a tarde de quarta-feira, 16. Esses perfis teriam passado a seguir o político na plataforma. A equipe de Ruas não cita nomes que poderiam estar por trás dessa ação e afirma já ter acionado a Justiça Eleitoral e a Meta, dona do Instagram.

A campanha do candidato diz que “trata-se de perfis fakes criados em série e utilizados apenas para a prática ilegal de inflar artificialmente a base de determinada conta, prejudicando o desempenho orgânico do perfil”. Para o grupo de Ruas, a iniciativa é um “jogo sujo já conhecido nas redes”.

Esse tipo de ataque costuma ocorrer via contratação de empresas sediadas no exterior, dificultando a identificação dos responsáveis.