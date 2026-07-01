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Política

Campanha de Caiado não pretender usar Kassab como ativo publicitário

O mesmo não aconteceria, caso a escolhida fosse a empresária Silvia Abravanel (PSD)

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 07h30 | Atualizado em 1 jul 2026, 07h56
O presidente do PSD, Gilberto Kassab (esquerda), e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (direita), durante ato de filiação - 14/03/26
Gilberto Kassab e Ronaldo Caiado (PSD/Divulgação)
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Provável vice na chapa encabeçada por Ronaldo Caiado à Presidência, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, não deve ser usado como um “ativo capaz de atrair votos” em materiais publicitários da empreitada ao Palácio do Planalto. Na campanha, Kassab é visto como um quadro capaz de articular com o meio político e, eventualmente, com o Congresso – o que daria a Caiado a credibilidade junto a parlamentares.

Apesar disto, não é tido como um nome com apelo popular e, por formar uma “chapa puro-sangue”, não acrescenta ao tempo de exposição em TV e rádio, ou mesmo junto ao eleitorado feminino. A presença dele na chapa não deve alterar os planos de marketing já traçados para Caiado, que ressaltarão a sua gestão à frente do governo de Goiás e o apresentarão ao eleitorado nacional por meio da sua biografia.

O mesmo não aconteceria, caso a escolhida fosse a empresária Silvia Abravanel (PSD), por exemplo.

De acordo com membros da campanha, a filha do apresentador Silvio Santos teria papel central em materiais publicitários, por criar um vínculo direto com o eleitorado feminino.

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