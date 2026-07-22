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Política

Campanha de Caiado aposta em pressão de deputados por dobradinha com Tarcísio em convenção em SP

Para não causar um embaraço ao governador de São Paulo, a organização do evento prevê que Tarcísio e Caiado não precisem dividir o palco

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 07h30 | Atualizado em 22 jul 2026, 17h39
NO ATAQUE - Caiado e Tarcísio em comissão da Câmara: críticas à PEC da Segurança proposta pela gestão Lula
NO ATAQUE - Caiado e Tarcísio em comissão da Câmara: críticas à PEC da Segurança proposta pela gestão Lula (Pedro Ladeira/Folhapress/.)
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Campanha de Caiado aposta em pressão de deputados por dobradinha com Tarcísio em convenção em SP Priorizar nos meus resultados Google

A campanha de Ronaldo Caiado (PSD-GO) à Presidência aposta na vinculação da sua empreitada à do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tenta a reeleição. De acordo com aliados que compõem a campanha, parlamentares paulistas devem puxar pedidos de votos na dupla, durante a convenção que oficializará Caiado como candidato ao Palácio do Planalto, no próximo domingo, a despeito do fato de Tarcísio se mostrar alinhado à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A combinação de votos em Tarcísio e Caiado deve ser justificada por pessedistas paulistas, sob o discurso do “equilíbrio” e da necessidade de fuga à polarização representada pelo embate entre Flávio e Lula.

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Tarcísio confirmou presença na convenção nacional do PSD, na sede da legenda, no bairro Bela Vista, na capital paulista.

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De olho neste tipo de manifestação, com o objetivo de não causar um embaraço ao governador de São Paulo, a organização do evento prevê que Tarcísio e Caiado não precisem dividir o palco.

A presença do chefe do Palácio Bandeirantes no evento marca ainda a reaproximação entre ele o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que é vice na chapa encabeçada por Caiado.

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