Camilo Santana alfineta Ciro Gomes: ‘Me apontava como o melhor governador do Brasil’

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Camilo Santana (PT-CE) reage às críticas de Ciro Gomes (PSDB-CE) com um vídeo. O senador acusa Ciro de mudar de lado, movido por ódio e vingança, após divergências. Camilo destaca que Ciro, que antes o elogiava, agora se aliou ao bolsonarismo no Ceará, apesar da impopularidade do grupo no estado.

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O senador e ex-governador Camilo Santana (PT-CE) publicou nas redes sociais um vídeo para se defender de críticas que vinha recebendo do também ex-governador Ciro Gomes (PSDB-CE), que tenta voltar ao comando do Palácio da Abolição nas eleições deste ano. No conteúdo, ele ‘dá uma alfinetada’ no tucano, lembrando que o hoje rival já foi seu aliado e fazia diversos elogios.

“Ciro já foi meu aliado e, por muitas vezes, em declarações públicas, me apontava como o melhor governador do Brasil. Mas, tão logo foi contrariado no seu projeto pessoal de poder, passou a me atacar de forma sistemática, utilizando ilações criminosas e mentiras. Agora, movido pelo ódio e senso de vingança, aliou-se ao bolsonarismo e ao que há de pior na política”, disse Santana, lembrando que Ciro Gomes levou seu partido a se coligar com o PL do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no Ceará.

Apesar da relação com o PL, o tucano nega que esteja apoiando a candidatura de Flávio para a Presidência. Ainda assim, concorrendo ao Senado em sua chapa está o pastor Alcides Fernandes (PL-CE), que é pai do deputado André Fernandes (PL-CE), líder do PL cearense, ambos apoiados pelo clã Bolsonaro.

A proximidade com os Bolsonaro no Ceará é um problema eleitoral, visto que são mal avaliados, enquanto o presidente Lula tem 40 pontos de vantagem sobre Flávio (clique aqui para ver a última pesquisa).

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“Sempre fiz política respeitando as pessoas, por isso minha indignação imensa quando vejo o senhor Ciro Gomes, de forma desonesta, atacar a minha honra e a da minha família (… ). Eu não mudei de lado, eu continuei no mesmo caminho, trabalhando pelo Ceará, ao lado do presidente Lula e ajudando a construir um projeto que já melhorou a vida de milhões de cearenses”, completou Camilo Santana.

“Coronel do Ceará”

Ciro Gomes vinha afirmando que o senador petista é um “coronel do Ceará”, que quer sempre mandar em tudo e em todos. Ele também chegou a dizer que ele iria trair seus aliados nas eleições deste ano, passando a concorrer a algum cargo no lugar deles.

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Camilo não disputa nenhum cargo nesta eleição (ele ainda tem mais quatro anos garantidos como senador), mas tem tentado fortalecer a campanha petista no estado, defendendo a reeleição do governador Elmano de Freitas (PT-CE), bem como a do senador Cid Gomes (PSB-CE), que é irmão de Ciro Gomes, mas está em palanque adversário.