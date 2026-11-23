A Câmara dos Deputados pode concluir nesta segunda-feira a votação do PLP do ajuste fiscal, projeto que virou uma dor de cabeça para Luiz Inácio Lula da Silva dentro de sua própria base.

Apesar de uma parte dos aliados ter apoiado a iniciativa, alguns apoiadores fizeram demonstrações públicas de resistência em relação ao tema.

Com a medida, Lula espera conter o crescimento das despesas públicas e aumentar a arrecadação. O objetivo é estabilizar a dívida pública, preservando políticas sociais.

O presidenta da Casa, Hugo Motta, convocou sessão para a noite desta segunda-feira com o objetivo de garantir o ponto final da tramitação da proposta. A expectativa, porém, é que isso só sirva para que deputados antecipem sua ida a Brasília e apreciem o tema nesta terça-feira.

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Antes mesmo de a medida ser aprovada pelos senadores, o relator do texto na Câmara, Mauro Benevides, sinalizava que manteria a versão que avançou no Senado. Assim o fez.

De acordo com o parlamentar do União Brasil, a aprovação rápida representará uma boa sinalização sobre a economia brasileira para o mercado e para a sociedade.

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No sábado, Lula disse que a proposição não é uma reforma, mas um ajuste orçamentário para o ano de 2027. “Na verdade, não houve reforma fiscal, houve um ajuste para que o orçamento da União permita que a gente tenha governança sobre o orçamento no ano que vem. Se a gente não tiver governança, a gente não consegue governar”.

O petista reforçou que não fará cortes em programas sociais e fez críticas a agentes do mercado financeiro contrários à política econômica do seu governo.