Câmara já entra em ‘modo avião’ e terá ritmo lento de trabalhos até as eleições

Com o recesso parlamentar prestes a começar, a Câmara dos Deputados já entrou em “modo avião” há algumas semanas, com produtividade mais baixa em função das festas juninas e da Copa do Mundo, e o ritmo dos trabalhos deve cair ainda mais nos próximos meses, pelo menos até o primeiro turno das eleições.

O fluxo dos custos da Casa, porém, continuará o mesmo. Entre janeiro e junho, os gastos de todos os deputados somente com verba de gabinete superou a marca de 448 milhões de reais.

Até o fim da próxima semana, não há a expectativa de que matérias prioritárias sejam apreciadas e nem mesmo a lei de diretrizes orçamentárias será analisada por deputados e senadores na Comissão Mista do Orçamento, que foi instalada no mês passado, com atraso, e ainda pouco fez.

Na semana passada, líderes partidários definiram que deputados terão sessões da Câmara apenas em duas semanas entre o início de agosto e o primeiro turno da disputa eleitoral. Estão previstos apenas nove dias de trabalho previstos neste período.

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Considerando o fim do recesso, que ocorre todos os anos em 1 de agosto, os deputados terão sessões presenciais somente de 10 a 14 de agosto e de 31 de agosto a 3 de setembro.

A retomada do ritmo dos trabalhos ocorrerá apenas em 5 de outubro, quando o primeiro turno das eleições já tiver sido superado.