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Política

Câmara do Rio nega anular medalha de Eduarda Campopiano

Declaradamente antifeminista, deputada estadual eleita por São Paulo recebeu honraria Chiquinha Gonzaga, que inspirou movimentos de emancipação das mulheres

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 12h04 | Atualizado em 16 nov 2026, 12h06
Jovem mulher de cabelos castanhos e óculos claros sorri, com o punho cerrado, em meio a uma multidão em manifestação. Ela veste camiseta preta com bottons de candidatos e a palavra FORA em vermelho.
Eduarda Campopiano -  (Reprodução/Twitter)
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A presidência da Câmara Municipal do Rio de Janeiro rejeitou um pedido da vereadora Monica Benício (PSOL) para suspender a medalha Chiquinha Gonzaga concedida à deputada estadual eleita por São Paulo Eduarda Campopiano (PL). Uma campanha popular para anular a honraria alcançou mais de 500 mil assinaturas.

Chiquinha Gonzaga inspirou movimentos de emancipação das mulheres. A medalha é concedida a personalidades femininas que reconhecidamente tenham se destacado em prol de causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais. Eduarda Campopiano se declara antifeminista e defende que o crime de feminicídio não existe. Monica Benício argumentou que a deputada eleita não cumpre os requisitos para receber a homenagem.

A vereadora Tânia Bastos, presidente em exercício da Câmara, justificou que a parlamentar “foi distinguida em novel processo eleitoral com quase dois milhões de votos, que conferem suporte regimental para a concessão da condecoração”. “Estamos numa Casa Política, onde a pluralidade de ideias e conceitos fazem parte da democracia e seus representantes podem se manifestar livremente”, diz a decisão.

Em despacho publicado nesta segunda-feira, 16, no Diário Oficial, a presidente em exercício também afirmou que os questionamentos deveriam ter sido apresentados antes da deliberação no plenário. “Não cabe agora, questionar a materialidade do argumento. Isso deveria ser feito antes da votação da matéria”, rebateu.

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