Câmara do Rio nega anular medalha de Eduarda Campopiano

A presidência da Câmara Municipal do Rio de Janeiro rejeitou um pedido da vereadora Monica Benício (PSOL) para suspender a medalha Chiquinha Gonzaga concedida à deputada estadual eleita por São Paulo Eduarda Campopiano (PL). Uma campanha popular para anular a honraria alcançou mais de 500 mil assinaturas.

Chiquinha Gonzaga inspirou movimentos de emancipação das mulheres. A medalha é concedida a personalidades femininas que reconhecidamente tenham se destacado em prol de causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais. Eduarda Campopiano se declara antifeminista e defende que o crime de feminicídio não existe. Monica Benício argumentou que a deputada eleita não cumpre os requisitos para receber a homenagem.

A vereadora Tânia Bastos, presidente em exercício da Câmara, justificou que a parlamentar “foi distinguida em novel processo eleitoral com quase dois milhões de votos, que conferem suporte regimental para a concessão da condecoração”. “Estamos numa Casa Política, onde a pluralidade de ideias e conceitos fazem parte da democracia e seus representantes podem se manifestar livremente”, diz a decisão.

Em despacho publicado nesta segunda-feira, 16, no Diário Oficial, a presidente em exercício também afirmou que os questionamentos deveriam ter sido apresentados antes da deliberação no plenário. “Não cabe agora, questionar a materialidade do argumento. Isso deveria ser feito antes da votação da matéria”, rebateu.