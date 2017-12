Câmara arquiva processos contra deputado Wladimir Costa

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu arquivar duas representações contra o deputado Wladimir Costa (SD-PA), que ganhou notoriedade por ter feito uma tatuagem temporária no braço com o nome de Michel Temer (PMDB). “A oposição não aceita que o time do Michel Temer, onde eu me incluo, esteja mudando a cara do país, então buscam banalizações com denúncias sem fundamento e amparo jurídico”, comemorou o deputado.

O primeiro processo a ser arquivado trata da publicação de uma foto da filha da deputada Maria do Rosário (PT-RS) em um grupo do Whatsapp com os membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. O parecer do processo, do deputado João Marcelo Souza (PMDB-MA), que propôs o arquivamento, foi aprovado por 9 votos a 4.

Souza argumentou que não havia como provar que a Wladimir era o autor da mensagem, já que o parlamentar apresentou documentação comprovando que o telefone no qual foi enviada a foto não estava em seu nome. O relator, no entanto, repudiou a conduta e reforçou a importância de que se investigue o caso para chegar ao autor do delito.