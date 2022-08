Câmara aprova PL que pune golpes cometidos por meio de redes sociais

Giro VEJA - quinta, 4 de agosto

A nova redução nos preços dos combustíveis e seus efeitos na campanha presidencial são os destaques do dia

Depois de baixar duas vezes consecutivas o preço da gasolina, a Petrobras anunciou hoje uma redução de 3,56% no preço do diesel. O valor do litro nas refinarias vai passar de R$ 5,61 para R$ 5,41. A queda, a primeira desde maio do ano passado, acompanha os preços do mercado internacional. Ainda assim, é uma boa notícia para a campanha do presidente Jair Bolsonaro, que vem apostando num cenário de deflação para garantir uma retomada nas pesquisas de intenção de voto.