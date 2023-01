Câmara aprova intervenção federal na segurança do DF; texto vai ao Senado

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta segunda-feira (9), de forma simbólica, o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que determinou a intervenção federal na segurança do Distrito Federal. Agora o texto segue para análise no Senado, onde deve ser votado na manhã desta terça-feira.

A medida, válida até 31 de janeiro, foi determinada por Lula após terroristas apoiadores de Jair Bolsonaro invadirem e vandalizarem os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Com isso, a União fica responsável por gerir a área de segurança pública do Distrito Federal e os órgãos de segurança pública do DF ficam sob responsabilidade de Ricardo Cappelli, número dois do Ministério da Justiça, comandado pelo ex-governador Flávio Dino (PSB)

Antes da votação, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), fez um pronunciamento sobre os ataques golpistas. Ele chamou os atos de “desvio de rota”, cobrou a punição dos autores e afirmou que a resposta agora é “dar mais democracia”: “O povo quer respeito à ordem, às instituições e à ao patrimônio público. A maior resposta que podemos dar agora é mais democracia. E mais democracia significa enfrentar e encontrar soluções para os verdadeiros problemas do povo”, afirmou.

Segundo Lira, os manifestantes golpistas “representam uma minoria” que recorreu a “atos absurdos e abomináveis”. O presidente da Câmara ressaltou ainda que nenhum dos deputados se sentem representados pelos ataques, “independente de seus pontos de vista políticos, partidários e ideológicos”

