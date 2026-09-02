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Política

Câmara acompanha Senado e aprova Rodrigo Pacheco como ministro do TCU

Ex-presidente do Senado assume vaga deixada por Bruno Dantas, que anunciou a saída antecipada na segunda-feira

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 12h14 | Atualizado em 2 set 2026, 12h21
Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado
Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado (Carlos Moura/Agência Senado)
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Em uma tramitação célere, o senador Rodrigo Pacheco foi aprovado por deputados e senadores para ocupar uma das cadeiras do TCU. A indicação segue para promulgação do Congresso.

O ex-presidente do Senado assume vaga deixada por Bruno Dantas, que anunciou a saída antecipada na segunda-feira. Horas após, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, formalizou a indicação de Pacheco para o posto.

Ontem, os senadores aprovaram a escolha de Pacheco para o cargo no tribunal de contas. Hoje, foi a vez de deputados darem o aval para que o parlamentar mineiro passe a ocupar uma cadeira na Corte. Ele foi aprovado com o placar de 404 votos favoráveis a 61.

Relator da indicação, o deputado Aécio Neves avaliou que Pacheco está apto para ocupar o cargo de ministro do TCU e qualquer outra função que exija notório saber jurídico e administrativo, reputação ilibada, idoneidade moral inatacável e compromisso com a democracia. “O equilíbrio e moderação nata e notórias de Rodrigo Pacheco permitirão que o momento em que tantas inquietudes passam o país, ele será aberto ao diálogo, equilíbrio e moderação tão necessárias aos dias de hoje”.

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O nome de Pacheco esteve no centro da crise – superada há poucas semanas – entre Alcolumbre e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O amapaense queria que o petista tivesse indicado o colega para uma vaga no STF, aberta após a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso. O presidente optou por escolher o advogado-geral da União, Jorge Messias, que acabou rejeitado, em uma votação histórica, pelo Senado.

O revés determinou uma piora da relação entre os chefes de Executivo e Legislativo, mas os dois retomaram o diálogo nas últimas semanas.

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