Câmara abre processo que pode ‘dar mandato’ para pivô de briga entre Flávio e Michelle

Considerada uma das motivações para a briga pública entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, a vereadora Priscila Costa pode assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados ainda neste ano.

Isso porque o Corregedor da Casa, Diego Coronel, instaurou um processo, a partir de uma decisão do TRE do Ceará, que pode concretizar a perda de mandato da deputada Dayany Bittencourt. A vaga passaria a ser ocupada por Priscila.

Em maio, a justiça eleitoral cearense determinou a retotalização dos votos para deputado federal nas eleições de 2022, após decisão do TSE anular os votos recebidos por Heitor Freire no pleito daquele ano. Com a decisão, a deputada Dayany perdeu o mandato, e a recontagem definiria quem assumiria a cadeira no plenário da Câmara – o resultado desse processo contempla a aliada de Michelle.

Agora, o corregedor da Casa abriu prazo para que Daiany possa recorrer para tentar recuperar o mandato e impedir a diplomação de Priscila.

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Nos bastidores, a avaliação de integrantes da Mesa Diretora é que dificilmente ela conseguirá reverter o desfecho.

Priscila é apontada como uma das pivôs da briga do clã bolsonarista, porque Michelle quer lançá-la como candidata ao Senado, enquanto o grupo de Flávio prefere o nome do deputado estadual Alcides Fernandes, pai do deputado federal André Fernandes, para a disputa. Ele iria compor a chapa de Ciro Gomes ao governo do Estado, algo que também desagrada a ex-primeira-dama.

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Presidente do PL Mulher do Ceará, Priscila foi citada nominalmente no vídeo que Michelle publicou anteontem com críticas a Flávio, que, segundo ela, a teria menosprezado e maltratado.

“Em 2026 serão 54 vagas para o Senado Federal. Se aplicarmos a regra dos 30% para candidaturas femininas, teríamos direito a 17 vagas para mulheres no partido. Eu pedi apenas três. Priscila Costa, Carol de Toni e Bia Kicis. Três vagas de 17 que poderíamos ter e tem sido uma batalha diária para manter essas três”, desabafou.

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De acordo com a ex-primeira-dama, o nome de Priscila para a corrida ao Senado foi confirmado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto.

Ela destacou ainda que a vereadora ajudou muito campanha de André Fernandes para a prefeitura de Fortaleza em 2024. “O trabalho da Priscila fez uma diferença real e significativa. Não vencemos a eleição por muito pouco, mas nos mantivemos firmes aos nossos valores. André chegou a outro patamar com a ajuda e a dedicação da Priscila. E o que ela recebeu recebeu em retribuição é revoltante”.