Caiado promete Infraestrutura a Ratinho Jr. em aceno ao eleitorado do Sul
Anúncio foi feito nas redes sociais nesta terça-feira; candidato do PSD citou a aprovação de 80% da gestão do aliado no Paraná como trunfo para a indicação
O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) anunciou na noite desta terça-feira, 1º, que o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), será seu Ministro da Infraestrutura em caso de vitória nas urnas em outubro.
O postulante ao Planalto baseia a escolha no sucesso administrativo do chefe do Executivo paranaense e na alta aprovação de sua gestão que, de acordo com a pesquisa Genial/Quaest, chega a 80% no estado.
“Vai ser uma honra o Brasil ter você no comando do Ministério da Infraestrutura. Você vai comandar todas as rodovias, ferrovias, hidrovias e daí por diante”, declarou o candidato nas redes sociais.
O correligionário agradeceu o convite para ocupar a pasta e ressaltou ser um privilégio caminhar ao lado de Caiado. “Fico feliz de você ter lembrado do meu nome nessa parte, que é essencial para fazer o Brasil voltar a crescer”, afirmou o governador.