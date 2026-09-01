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Política

Caiado promete Infraestrutura a Ratinho Jr. em aceno ao eleitorado do Sul

Anúncio foi feito nas redes sociais nesta terça-feira; candidato do PSD citou a aprovação de 80% da gestão do aliado no Paraná como trunfo para a indicação

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 20h20
Dois homens, um mais velho com cabelo grisalho sorrindo e gesticulando com a mão direita, e um mais jovem de terno escuro e camisa branca com expressão séria, posam em um ambiente interno com quadros coloridos e um tabuleiro de xadrez na parede
Ronaldo Caiado e Ratinho Jr. em anúncio nas redes sociais (Redes Sociais/Reprodução)
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Caiado promete Infraestrutura a Ratinho Jr. em aceno ao eleitorado do Sul Priorizar nos meus resultados Google

O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) anunciou na noite desta terça-feira, 1º, que o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), será seu Ministro da Infraestrutura em caso de vitória nas urnas em outubro.

O postulante ao Planalto baseia a escolha no sucesso administrativo do chefe do Executivo paranaense e na alta aprovação de sua gestão que, de acordo com a pesquisa Genial/Quaest, chega a 80% no estado.

“Vai ser uma honra o Brasil ter você no comando do Ministério da Infraestrutura. Você vai comandar todas as rodovias, ferrovias, hidrovias e daí por diante”, declarou o candidato nas redes sociais.

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O correligionário agradeceu o convite para ocupar a pasta e ressaltou ser um privilégio caminhar ao lado de Caiado. “Fico feliz de você ter lembrado do meu nome nessa parte, que é essencial para fazer o Brasil voltar a crescer”, afirmou o governador.

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TAGS:
Eleições 2026
PSD
Radar
Ratinho Júnior
Ronaldo Caiado
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