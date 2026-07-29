Caiado prevê colapso econômico em eventual novo mandato de Lula e defende modelo goiano de segurança

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Ronaldo Caiado (PSD) alerta que a reeleição de Lula e a permanência do PT no poder levarão o Brasil a um colapso econômico e recessão, similar ao governo Dilma, impulsionando inflação e desemprego. Ele propõe soberania tecnológica, IA e um modelo rigoroso de segurança pública para modernizar o país e combater o crime.

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O candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), avalia que a reeleição de Lula e a permanência do Partido dos Trabalhadores (PT) no poder “vai quebrar o Brasil de novo”.

Em artigo publicado pela plataforma Esfera Brasil, organização criada para fomentar o diálogo sobre o país, o ex-governador de Goiás defende que um eventual novo mandato do petista resultaria em um colapso econômico e em uma recessão similar à registrada no governo Dilma Rousseff, impulsionando a inflação e o desemprego.

Para Caiado, o Brasil precisa romper com a lógica atual. O postulante ao Planalto propõe uma alternativa pautada na soberania tecnológica e no uso de Inteligência Artificial (IA) para modernizar a estrutura da economia nacional.

Além disso, o experiente político ressalta a importância de um projeto de país focado no combate rigoroso ao crime organizado e à ocultação de bens, sugerindo a adoção nacional do modelo de segurança pública goiano: “Sei que a receita dada a Goiás funciona no resto do país. Com uma vantagem: o Brasil pode fazer ainda melhor. Pode usar todos os órgãos de fiscalização, como Coaf, Receita e Banco Central, para enfrentar a infiltração das facções nos negócios legais e a lavagem de dinheiro do crime”, escreve Caiado, acusando o governo federal de negar ou atrasar o acesso de seu estado a essas informações.