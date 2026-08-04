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Política

Caiado: neutralidade do Republicanos mostra fraqueza da campanha de Flávio

'É uma radiografia clara do quanto realmente a candidatura dele ficou comprometida', diz presidenciável do PSD

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 11h41 | Atualizado em 4 ago 2026, 12h42
Homem de cabelos brancos, camisa azul clara, fala ao microfone com a mão direita levantada, em evento político com fundo de logotipos psd em azul, branco, verde e amarelo
Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, candidato à Presidência da República (Divulgação/PSD/.)
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O candidato a presidente da República Ronaldo Caiado (PSD) disse nesta terça-feira, 4, em São Paulo, que a neutralidade do Republicanos na campanha nacional, decidida hoje em convenção em Brasília — frustrando a expectativa de apoio a Flávio Bolsonaro — é uma “radiografia clara” da campanha do senador do PL, afetada por sucessivas polêmicas. O ex-governador de Goiás também criticou a presença de Javier Milei na convenção nacional do PL e disse que o argentino “brilhou no mau sentido”, ofuscando Flávio.

“É uma radiografia clara do quanto realmente a candidatura dele ficou comprometida. Diante de todas essas denúncias, é uma explicação correta. E isso provocou um recuo de todos aqueles que iriam para a sua coligação”, disse Caiado durante uma sabatina no G4, próximo do centro financeiro da capital paulista, quando foi questionado sobre a decisão do Republicanos. A sigla fez sua convenção a portas fechadas nesta manhã em Brasília. A decisão empurra Flávio para fechar uma chapa puro-sangue, com um nome do PL, e fecha as portas para que a economista Daniella Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal durante a gestão Jair Bolsonaro e filiada ao Republicanos, seja sua candidata a vice.

Javier Milei

Caiado disse que a convenção nacional do PL, no dia 25 de julho, foi “pífia”. “Tinha ali um argentino que brilhava mais do que ele (Flávio). Brilhava no mau sentido. Ninguém está aqui elogiando palavrões e nem desrespeito. E ao mesmo tempo, uma peça de inteligência artificial do pai (o vídeo de Jair Bolsonaro feito por IA). Perdeu para o argentino e perdeu para o avatar”, alfinetou Caiado.

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Nas últimas semanas, Caiado subiu o tom e passou a criticar publicamente Flávio Bolsonaro. O gesto marca uma mudança na estratégia de campanha do ex-governador, que aposta nas críticas ao adversário como forma de tirar votos dele no primeiro turno e ir até o segundo para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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