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Política

Caiado lança diretrizes para a Saúde com foco em filas do SUS e avaliação de hospitais

Plano de governo do candidato do PSD prevê incentivo à produção nacional de remédios e meta por desfecho clínico

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 08h30 | Atualizado em 18 ago 2026, 08h35
Homem de cabelos brancos, camisa azul clara, fala ao microfone com a mão direita levantada, em evento político com fundo de logotipos psd em azul, branco, verde e amarelo
Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, candidato à Presidência da República (Divulgação/PSD/.)
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Caiado lança diretrizes para a Saúde com foco em filas do SUS e avaliação de hospitais Priorizar nos meus resultados Google

O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) apresenta nesta terça-feira, 18, as diretrizes do seu plano de governo para a área da Saúde. Médico de formação, o ex-governador de Goiás propõe uma gestão focada em transformar o Sistema Único de Saúde (SUS) em uma rede preventiva, integrada, digitalizada e orientada por metas de desempenho.

Entre os pilares da proposta estão a criação de um sistema nacional para dar transparência à fila de espera do SUS, o fortalecimento da telemedicina com prontuário eletrônico unificado e o incentivo à produção nacional de vacinas, terapias e medicamentos de alto custo.

A estratégia prevê ainda mudar gradualmente a avaliação de hospitais e equipes: a gestão quer atrelar os repasses financeiros a indicadores de qualidade, desfecho clínico e índice de satisfação dos usuários, superando a lógica baseada apenas no volume de procedimentos.

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O evento de lançamento do plano de Saúde será realizado no centro de São Paulo, na sede do Partido Social Democrático (PSD), legenda comandada por Gilberto Kassab, vice na chapa do presidenciável goiano.

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