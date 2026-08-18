Caiado lança diretrizes para a Saúde com foco em filas do SUS e avaliação de hospitais

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Ronaldo Caiado (PSD) detalha seu plano de governo para a Saúde, com foco na transformação do SUS em uma rede preventiva, integrada e digitalizada. As diretrizes incluem transparência na fila de espera, fortalecimento da telemedicina e incentivo à produção nacional de vacinas, atrelando repasses financeiros a indicadores de qualidade e satisfação.

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O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) apresenta nesta terça-feira, 18, as diretrizes do seu plano de governo para a área da Saúde. Médico de formação, o ex-governador de Goiás propõe uma gestão focada em transformar o Sistema Único de Saúde (SUS) em uma rede preventiva, integrada, digitalizada e orientada por metas de desempenho.

Entre os pilares da proposta estão a criação de um sistema nacional para dar transparência à fila de espera do SUS, o fortalecimento da telemedicina com prontuário eletrônico unificado e o incentivo à produção nacional de vacinas, terapias e medicamentos de alto custo.

A estratégia prevê ainda mudar gradualmente a avaliação de hospitais e equipes: a gestão quer atrelar os repasses financeiros a indicadores de qualidade, desfecho clínico e índice de satisfação dos usuários, superando a lógica baseada apenas no volume de procedimentos.

O evento de lançamento do plano de Saúde será realizado no centro de São Paulo, na sede do Partido Social Democrático (PSD), legenda comandada por Gilberto Kassab, vice na chapa do presidenciável goiano.