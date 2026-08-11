Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Política

Caiado indica que, se eleito, vai convidar Armínio Fraga para comandar a Fazenda

Ex-governador de Goiás diz que tem o ex-presidente do Banco Central como uma referência na área econômica

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 08h54
Homem de cabelos grisalhos, camisa azul escura e jaqueta preta, sorri enquanto segura um microfone com as duas mãos, em frente a um painel preto com os dizeres diálogos CEO ONE em branco. À esquerda, parte de uma imagem projetada de outro homem sorrindo
Ronaldo Caiado (Alessandra Carvalho/VIP Battistini/Divulgação)
Continua após publicidade
Caiado indica que, se eleito, vai convidar Armínio Fraga para comandar a Fazenda Priorizar nos meus resultados Google

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) afirmou que o seu nome preferencial para assumir o Ministério da Fazenda, caso consiga se tornar presidente da República, é o do economista Armínio Fraga, que comandou o Banco Central entre 1999 e 2003, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso.

“A pessoa com quem eu mais converso hoje, que mais me orienta é o Armínio Fraga. Ele baliza, hoje, as minhas decisões e minhas inquietações [econômicas]. Ele passou a ser uma referência que eu busco sempre, para ele me orientar nessa área da economia”, declarou Caiado em evento empresarial Diálogos CEO ONE, organizado pelo VIP Battistini, ecossistema de networking corporativo, e realizado na zona oeste de São Paulo na tarde desta segunda-feira, 10.

Em julho, em entrevista para a seção Páginas Amarelas de VEJA, Fraga elogiou o presidenciável. “O governador Caiado tem um histórico mais conservador, mas fez um governo de qualidade em Goiás. Pode ser uma boa opção”, disse.

Siga

Já para a área administrativa de um eventual governo, ele citou Ana Carla Abrão, que é doutora em Economia pela USP e foi secretária da Fazenda de Goiás, tendo atuado também como executiva e conselheira de empresas do mercado financeiro como Itaú e B3. Atualmente é CEO da Governança do Open Finance. Um segundo nome citado para a área foi o do deputado Pedro Paulo (PSD).

Continua após a publicidade

Na manhã desta segunda, em outro evento, Caiado já havia afirmado que, se eleito presidente da República, convidará o promotor Lincoln Gakiya, do Ministério Público de São Paulo e um dos principais nomes à frente das investigações sobre o PCC no país, para ser seu ministro da Segurança Pública. O promotor não comentou a declaração.

Em pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 10, Caiado aparece com 5% das intenções de voto, empatado tecnicamente com o empresário Renan Santos (Missão), que tem 4%, e com o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), que tem 3%. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com 40%, e o senador Flávio Bolsonaro (PL) fica em segundo lugar, com 35%.

Publicidade
TAGS:
Armínio Fraga
Maquiavel
Ronaldo Caiado
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).