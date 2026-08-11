Caiado indica que, se eleito, vai convidar Armínio Fraga para comandar a Fazenda

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Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás e pré-candidato à presidência, revelou seus nomes preferenciais para ministérios-chave. Ele indicou Armínio Fraga para a Fazenda, destacando-o como sua principal referência econômica. Para a área administrativa, citou Ana Carla Abrão e Pedro Paulo, e para Segurança Pública, Lincoln Gakiya.

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O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) afirmou que o seu nome preferencial para assumir o Ministério da Fazenda, caso consiga se tornar presidente da República, é o do economista Armínio Fraga, que comandou o Banco Central entre 1999 e 2003, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso.

“A pessoa com quem eu mais converso hoje, que mais me orienta é o Armínio Fraga. Ele baliza, hoje, as minhas decisões e minhas inquietações [econômicas]. Ele passou a ser uma referência que eu busco sempre, para ele me orientar nessa área da economia”, declarou Caiado em evento empresarial Diálogos CEO ONE, organizado pelo VIP Battistini, ecossistema de networking corporativo, e realizado na zona oeste de São Paulo na tarde desta segunda-feira, 10.

Em julho, em entrevista para a seção Páginas Amarelas de VEJA, Fraga elogiou o presidenciável. “O governador Caiado tem um histórico mais conservador, mas fez um governo de qualidade em Goiás. Pode ser uma boa opção”, disse.

Já para a área administrativa de um eventual governo, ele citou Ana Carla Abrão, que é doutora em Economia pela USP e foi secretária da Fazenda de Goiás, tendo atuado também como executiva e conselheira de empresas do mercado financeiro como Itaú e B3. Atualmente é CEO da Governança do Open Finance. Um segundo nome citado para a área foi o do deputado Pedro Paulo (PSD).

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Na manhã desta segunda, em outro evento, Caiado já havia afirmado que, se eleito presidente da República, convidará o promotor Lincoln Gakiya, do Ministério Público de São Paulo e um dos principais nomes à frente das investigações sobre o PCC no país, para ser seu ministro da Segurança Pública. O promotor não comentou a declaração.

Em pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 10, Caiado aparece com 5% das intenções de voto, empatado tecnicamente com o empresário Renan Santos (Missão), que tem 4%, e com o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), que tem 3%. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com 40%, e o senador Flávio Bolsonaro (PL) fica em segundo lugar, com 35%.