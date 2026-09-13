Caiado deixa hospital após três dias internado para tratar pneumonia

O candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, recebeu alta neste domingo, 13, e deixou o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após três dias de internação. O ex-governador de Goiás havia sido internado na quinta-feira, 10, inicialmente para tratar uma faringite aguda, mas exames posteriores apontaram um quadro de pneumonia.

Na saída, ele conversou com jornalistas e comentou o caso do Banco Master: “Eu venho de uma experiência longa na vida política. Jamais assisti um momento tão desestruturante do ponto de vista das instituições que comandam os Poderes no país”.

Com a alta, a expectativa da campanha é que o candidato retome as atividades presenciais, em ritmo moderado. Caiado tenta se apresentar como nome da direita fora do campo bolsonarista. Segundo o próprio ex-governador, a recomendação da equipe médica é evitar uma rotina intensa de viagens e eventos da campanha nos próximos dias.