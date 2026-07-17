Caiado critica declaração de Marco Rubio sobre Lula e tarifaço: ‘Infeliz’

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Pré-candidato Ronaldo Caiado critica fala “infeliz” de Marco Rubio (EUA) que culpou Lula por tarifas americanas. Apesar de criticar o governo, Caiado defende o Brasil de penalizações. Itamaraty também condena Rubio e anuncia que Brasil acionará a Lei da Reciprocidade e a OMC.

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O pré-candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) criticou a declaração do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “não negociou de boa-fé” e “colocou seu ego à frente do povo brasileiro” ao anunciar a nova sobretaxa de 25% sobre as importações brasileiras.

Caiado tem criticado a condução das negociações pelo governo Lula, mas em entrevista à RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, disse que a fala de Rubio foi “infeliz”.

“Sem dúvida nenhuma, a declaração do Rubio foi infeliz. Um país não deve ser punido, os 215 milhões de brasileiros, o Brasil que trabalha e produz não pode sofrer dessas penalizações […] porque os americanos não gostam do Lula”, declarou. “O Brasil é maior do que isso. Foi uma atitude, uma narrativa infeliz em colocar isso, porque todos nós brasileiros não admitimos e não aceitamos essa tarifação.”

Itamaraty rebate

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, condenou a fala de seu homólogo americano em entrevista coletiva nesta quinta, 16. “Rubio ataca de forma grosseira e arrogante um chefe de estado de um país amigo”, falou. “Claramente o que incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato do Brasil não ter se curvado às pretensões desmedidas e às demandas irrazoáveis apresentadas no curso das negociações.”

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O governo brasileiro disse que vai acionar a Lei da Reciprocidade diante das novas tarifações americanas e contestará o governo de Donald Trump na OMC (Organização Mundial do Comércio).