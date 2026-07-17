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Política

Caiado critica declaração de Marco Rubio sobre Lula e tarifaço: ‘Infeliz’

Pré-candidato é crítico da negociação conduzida pelo governo brasileiro, mas também reprovou as afirmações do secretário de Estado do governo Trump

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 11h37 | Atualizado em 17 jul 2026, 13h31
Caiado deve disputar a Presidência pelo segunda vez na carreira
Caiado é pré-candidato à Presidência da República pelo PSD (Wesley Costa/PM-GO/Divulgação)
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O pré-candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) criticou a declaração do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “não negociou de boa-fé” e “colocou seu ego à frente do povo brasileiro” ao anunciar a nova sobretaxa de 25% sobre as importações brasileiras.

Caiado tem criticado a condução das negociações pelo governo Lula, mas em entrevista à RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, disse que a fala de Rubio foi “infeliz”.

“Sem dúvida nenhuma, a declaração do Rubio foi infeliz. Um país não deve ser punido, os 215 milhões de brasileiros, o Brasil que trabalha e produz não pode sofrer dessas penalizações […] porque os americanos não gostam do Lula”, declarou. “O Brasil é maior do que isso. Foi uma atitude, uma narrativa infeliz em colocar isso, porque todos nós brasileiros não admitimos e não aceitamos essa tarifação.”

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O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, condenou a fala de seu homólogo americano em entrevista coletiva nesta quinta, 16. “Rubio ataca de forma grosseira e arrogante um chefe de estado de um país amigo”, falou. “Claramente o que incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato do Brasil não ter se curvado às pretensões desmedidas e às demandas irrazoáveis apresentadas no curso das negociações.”

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O governo brasileiro disse que vai acionar a Lei da Reciprocidade diante das novas tarifações americanas e contestará o governo de Donald Trump na OMC (Organização Mundial do Comércio).

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