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Política

Caiado critica a possibilidade de Lula e Flávio evitarem debates no início do período eleitoral

Ex-governador de Goiás disse que seus adversários estão demonstrando "covardia moral"

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 16h37
Homem branco de cabelos grisalhos, vestindo camisa azul e jaqueta preta, fala ao microfone com a mão esquerda levantada, em frente a um painel escuro com as palavras diálogos CEO ONE e CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA em branco
Ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) (Alessandra Carvalho/VIP Battistini/Divulgação)
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O ex-governador de Goiás e presidenciável Ronaldo Caiado (PSD) criticou a possibilidade de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) não participarem dos primeiros debates eleitorais, previstos para os próximos dias.

Para ele, a situação representa um desrespeito com o eleitor e um sintoma de que ambos não poderiam explicar as suspeitas de crimes que recaem sobre eles e pessoas próximas. “É uma covardia moral. Ao não terem como explicar as denúncias que recaem sobre os dois, resta a eles bater em retirada de uma forma deprimente, deixando todos os seus apoiadores esperando”, criticou Caiado durante o evento empresarial Diálogos CEO ONE, organizado pelo VIP Battistini, ecossistema de networking corporativo, e realizado na zona oeste de São Paulo no início da tarde desta segunda-feira, 10.

Caiado também entrou na briga pelo voto feminino que vem sendo travada por Lula e Flávio, apontando que as mulheres são 52% do eleitorado e que devem definir o pleito presidencial de 2026. Ele, então, elencou várias mulheres que ocuparam posições de chefia e comando em suas secretarias estaduais, durante seus sete anos de governo em Goiás. “Nosso trabalho e a capacidade da mulher de se empenhar e entregar, eu tenho esse conhecimento e terei também a capacidade de governar com ele”, disse.

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Caiado também bateu na questão do feminicídio, que reconheceu que vem aumentando enquanto outros crimes vêm caindo. Para ele, é preciso endurecer as penas e questões judiciais para feminicidas.

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O ex-governador ainda criticou as políticas sociais dos governos do PT, como o Bolsa Família, defendendo que elas levam as pessoas a não quererem trabalhar. “As políticas sociais têm que ser emancipatórias”, opinou.

Caiado destacou quais são, para ele, os problemas mais graves que o Brasil enfrenta atualmente: a insegurança, o crime organizado, o endividamento das famílias e a educação sem capacidade plena. “Não é possível que as pessoas não acreditem mais que o Estado Democrático de Direito pode derrotar o crime organizado (… ). Eles estão entrando no esquema de sobrevivência municipal, eles ganham as eleições dentro da democracia. Algo parecido com o México”, disse.

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E argumentou que somente o fato de ele eventualmente assumir a Presidência já seria motivo para a melhoria desse cenário de combate à criminalidade e para a melhoria do cenário econômico, por causa de sua credibilidade política, como disse. “Não se governa pelo discurso, mas pelo exemplo. Ninguém é desonesto em um dia e honesto no outro (… ). Estamos indo para a eleição mais importante de todas, na qual o que está em jogo não são apenas as propostas, mas a capacidade moral de cumprir o que promete”, explicou.

Além das críticas ao atual governo, Caiado também tentou se diferenciar dos Bolsonaro, afirmando que acredita na ciência e nas vacinas. “Eu sou médico, sou cirurgião, acredito na ciência, acredito em pesquisa, acredito em vacinas (… ). A Embrapa, se o Brasil foi primeiro lugar em alguma coisa não foi por acaso, é ciência”, argumentou o pré-candidato.

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Promotor que investiga o PCC

Também na manhã desta segunda, em outro evento, Caiado afirmou que, se eleito presidente da República, convidará o promotor Lincoln Gakiya, um dos principais nomes do combate ao PCC no país, para ser seu ministro da Segurança Pública. O promotor não comentou a declaração.

Em pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 10, Caiado aparece com 5% das intenções de voto, empatado tecnicamente com o empresário Renan Santos (Missão), que tem 4%, e com o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), que tem 3%. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com 40%, e o senador Flávio Bolsonaro (PL) fica em segundo lugar, com 35%.

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