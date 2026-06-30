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Política

Caiado compara seu futuro vice com herói da virada do Brasil sobre o Japão

Presidenciável, que deve anunciar Gilberto Kassab como companheiro de chapa, disse que ninguém se empolgou quando Gabriel Martinelli entrou no time brasileiro

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 16h12
Ronaldo Caiado fala durante evento da Amcham em São Paulo
O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (Matheus Campos/Amcham/.)
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O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), candidato ao Palácio do Planalto, que anunciará oficialmente nesta quarta, 1°, quem será seu vice, reconheceu que, num primeiro momento, o nome pode não empolgar, mas que o PSD sabe montar a própria chapa. Tudo se encaminha para que o presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, seja o nome escolhido.

Caiado comparou a escolha do nome com a entrada do atacante Gabriel Martinelli no jogo do Brasil contra o Japão na véspera. O ponta-esquerda substituiu outro atacante, Matheus Cunha, aos 21 minutos do segundo tempo, e marcou o gol da vitória já nos acréscimos. A sua entrada foi recebida com estranheza porque o Brasil tinha Neymar como opção no banco.

“Essa empolgação [do eleitor com o nome escolhido], num primeiro momento, ela pode ser até interrogada. Agora, eu tenho certeza absoluta que ontem, na hora que escalaram o Martinelli, você também não aceitou bem. E nem eu, não é verdade? Então, cada um no seu quadrado. A gente sabe também escalar a nossa chapa, da mesma maneira que a gente sabe escalar o time” disse Caiado após participar de um evento com investidores em São Paulo.

O ex-governador evitou confirmar o nome de Kassab, mas disse que a decisão de uma chapa puro-sangue não afasta alianças outros partidos. “Temos um calendário para cumprir, não podemos ir prorrogando essa decisão até ficar em uma situação que você está perdendo tempo”, falou. “Essa construção (com outros partidos) pode ser feita de outras maneiras também. O partido não pode ficar ali engessado, imobilizado, por não ter amanhã uma ampliação maior da sua base.”

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O pronunciamento do PSD para oficializar o vice de Caiado, marcado para as 11h, em Brasília, acontece em num momento em que a candidatura do ex-governador enfrenta dificuldade para decolar. A pesquisa Nexus/BTG divulgada nesta segunda, 29, mostrou o goiano estagnado, com 5% das intenções de voto, mesmo patamar dentro da margem de erro desde março deste ano.

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