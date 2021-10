Cabo Daciolo anuncia pré-candidatura à presidência em 2022

Atualizado em 31 out 2021, 11h25 - Publicado em 31 out 2021, 11h24

Cabo Daciolo anunciou sua pré-candidatura à presidência em 2022. O lançamento do nome do ex-bombeiro militar foi realizada no mesmo dia de sua filiação ao partido Brasil 35, legenda pela qual deve entrar na corrida ao Palácio do Planalto.

O anúncio foi feito pelo pré-candidato em uma publicação no Twitter, no qual ele aparece em uma foto ao lado de Suêd Haidar Nogueira, presidente nacional do Brasil 35. Na legenda da imagem, o bordão que ficou conhecido como marca registrada de Daciolo: “Glória a Deus”.

Agora é oficial

CABO DACIOLO

pré-candidato à Presidência da República 2022

Brasil 35🇧🇷

Militar de carreira, Daciolo foi candidato à presidência em 2018, ganhando destaque por sua participação que arrancava risos durante os debates televisivos entre os candidatos. Mesmo sem tempo para campanha publicitária de TV e rádio, ele terminou o pleito na sexta posição, com 1,3 milhão de votos (1,26%). Antes disso, ele também já foi deputado federal pelo Rio de Janeiro de 2015 a 2019.