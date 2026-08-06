Pesquisa BTG/Nexus volta a testar a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro nesta semana

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Uma nova pesquisa nacional BTG/Nexus vai mapear a disputa eleitoral de 2026 entre Lula e Flávio Bolsonaro. O levantamento detalhado testará cenários de primeiro e segundo turno, a firmeza e as motivações do voto, além de medir a polarização e a avaliação do governo. Os resultados serão divulgados em breve.

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Uma nova pesquisa nacional do BTG/Nexus vai medir a disputa entre o presidente Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) nas eleições de 2026. O levantamento testará os dois em cenários de primeiro e segundo turno e investigará a firmeza e as motivações do voto em cada um deles.

A sondagem será a primeira do instituto desde a rodada divulgada na segunda, 3 de agosto, na qual Flávio reduziu a distância para Lula no primeiro turno e alcançou um empate técnico com o petista na simulação de confronto direto.

A coleta será realizada entre sexta-feira, 7, e domingo, 9, com 2.000 eleitores brasileiros de 16 anos ou mais e título de eleitor. Os resultados serão divulgados na segunda-feira, 10. A pesquisa será realizada por telefone, com eleitores selecionados aleatoriamente a partir de números fixos e móveis. O método utilizado será o Random Digit Dialing, que gera números telefônicos por algoritmo.

O levantamento terá margem de erro estimada em 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e intervalo de confiança de 95%.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Como será o confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro?

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem ao lado de outros onze nomes: Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Heró Bezerra (PRTB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO) e Wilson Grassi Júnior (Democrata).

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A pesquisa também fará uma simulação direta de segundo turno entre Lula e Flávio. Os entrevistados poderão escolher um dos dois ou declarar voto branco, nulo, em nenhum deles ou que ainda não sabem em quem votar.

O voto nos dois candidatos está consolidado?

Entre os eleitores que escolherem algum nome no primeiro turno, a pesquisa perguntará se a decisão já está tomada e não mudará até outubro ou se o voto ainda pode mudar.

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O questionário também medirá a satisfação do eleitor com a própria escolha, em uma escala de um a cinco. A nota mínima representa alguém nada satisfeito com o candidato selecionado, enquanto a máxima indica satisfação total.

Outro ponto do levantamento será o comportamento diante do chamado voto útil. Quem escolher Lula ou Flávio Bolsonaro na simulação de segundo turno será questionado se mudaria de candidato já no primeiro turno caso as pesquisas mostrassem outro nome com mais chances de derrotar o adversário.

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Por que os eleitores escolheriam Lula ou Flávio?

A Nexus investigará a principal motivação do voto no confronto direto.

Quem escolher Lula responderá se considera o petista o melhor candidato ou se votaria nele apenas para derrotar Flávio Bolsonaro. A mesma pergunta será feita aos eleitores de Flávio, que deverão dizer se o consideram o melhor nome ou se o escolheriam apenas para impedir a vitória de Lula.

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A pesquisa também perguntará se o próximo presidente será eleito por apresentar as melhores ideias e o melhor programa de governo ou pela intenção da população de evitar a vitória de outro candidato.

Como a polarização será medida?

O levantamento apresentará três alternativas aos entrevistados: a reeleição de Lula, a eleição de Flávio Bolsonaro ou de outro candidato indicado por Jair Bolsonaro, ou a vitória de um nome sem o apoio de nenhum dos dois grupos.

Os eleitores também dirão se concordam que a eleição de 2026 está sendo impactada pela polarização política. Quem concordar poderá afirmar que se sente confortável, indiferente ou cansado e desconfortável com esse ambiente.

Em outra pergunta, os entrevistados indicarão, em uma escala de zero a dez, o grau de concordância com as afirmações “sou antilula” e “sou antibolsonaro e sua família”.

Qual é o potencial de voto e de rejeição?

A pesquisa medirá o potencial eleitoral de Lula e Flávio Bolsonaro, além de Renan Santos, Romeu Zema e Ronaldo Caiado.

Para cada candidato, o entrevistado poderá dizer que é o único em quem votaria, que poderia escolhê-lo entre outras opções, que não votaria nele de maneira alguma ou que não o conhece.

Os resultados permitirão observar não apenas a intenção de voto, mas também a resistência enfrentada pelos principais nomes testados.

Como a avaliação do governo entra na disputa?

O levantamento vai medir a avaliação e a aprovação do governo Lula. Os entrevistados poderão classificar a gestão como ótima, boa, regular, ruim ou péssima e dizer se aprovam ou desaprovam o trabalho do presidente.

A pesquisa também avaliará a percepção sobre a economia do país e a situação financeira pessoal. Os eleitores compararão o momento atual com o governo anterior, encerrado em dezembro de 2022, e indicarão suas expectativas para os seis meses seguintes.

O questionário perguntará ainda quais são os dois principais problemas do Brasil na visão dos entrevistados.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.