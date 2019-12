Bruno Covas recebe alta do hospital após quinta sessão de quimioterapia 

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), recebeu alta na noite de sexta-feira 27 do Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, onde estava internado desde o dia anterior para fazer a quinta sessão de quimioterapia contra um câncer na região do estômago e esôfago. De acordo com boletim médico, Covas já está apto para voltar a exercer normalmente suas atividades na prefeitura.

“O prefeito Bruno Covas, internado desde ontem, submeteu-se à quinta sessão de quimioterapia. Ele encontra-se em ótimo estado geral e, até o momento, não apresenta efeitos adversos. Ele já recebeu alta e está apto a exercer suas atividades”, diz o texto do boletim médico.

No dia 23 de outubro, Covas, de 39 anos, foi internado para tratamento de uma erisipela. Dois dias depois, os médicos diagnosticaram uma trombose venosa das veias fibulares e exames subsequentes apontaram tromboembolismo pulmonar e câncer.

Covas foi diagnosticado com adenocarcinoma, um tipo de câncer na região de transição do esôfago para o estômago, além de uma metástase no fígado e uma lesão nos linfonodos.

A volta ao hospital estava programada e ocorre pouco mais de uma semana após ele ter recebido alta depois de ter ficado dois dias na UTI em decorrência de uma hemorragia no fígado. Apesar da internação, o prefeito manteve uma agenda de despachos oficiais no Sírio-Libanês.

Neste Natal, o prefeito postou fotos ao lado de sua família em sua página no Instagram.