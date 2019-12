Bruno Covas está em ‘excelente estado clínico’, mas continua na UTI

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), está recuperado do sangramento no fígado que o levou para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital Sírio Libanês. Segundo um boletim divulgado pela prefeitura, Covas está em “excelente estado clínico”, mas continuará internado na UTI para monitorização contínua.

A nota informa que Covas concluiu a quarta sessão de quimioterapia antes de iniciar o procedimento para estancar o sangramento. O prefeito foi diagnosticado com câncer no sistema digestivo e irá manter o tratamento sem nenhuma alteração.

Antes de descobrir o câncer, Covas foi internado no dia 23 de outubro no Sírio Libanês para tratar uma erisipela (infecção na pele). Dois dias depois, os médicos diagnosticaram uma trombose venosa, e exames subsequentes apontaram uma trombose pulmonar.

Por fim, os exames revelaram um câncer na cárdia, região de transição do esôfago para o estômago, além de uma metástase no fígado e lesões sistema linfático.

Publicidade

Na segunda-feira, 9, a equipe médica que atende Covas comemorou o resultado do tratamento durante entrevista coletiva. O oncologista Tulio Pfiffer afirmou que o tumor da cárdia, a lesão primária do Covas, havia reduzido e está em processo de cicatrização. A metástase no fígado também reduziu de tamanho. “As notícias não poderiam ser melhores”, disse Pfiffer.

De acordo com os médicos, o prefeito deve receber a oitava sessão de quimioterapia em fevereiro. Depois disso, ele será avaliado novamente. Durante a entrevista, o infectologista David Uip, que coordena a equipe médica de Covas, chegou a dizer que os dois farão a próxima festa de aniversário juntos. Ambos nasceram no mês de abril.