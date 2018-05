Bretas manda soltar três presos na Operação Câmbio, Desligo

O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, revogou a prisão preventiva de três pessoas detidas na Operação Câmbio, Desligo, que mira doleiros e o mercado de câmbio paralelo. Em contrapartida, o magistrado determinou o cumprimento de medidas cautelares pelos réus.

Presos desde o dia três de maio, quando a operação foi deflagrada, Ana Lucia Sampaio e Alexandre Souza Silva, estão impedidos de deixar o país sem autorização e devem entregar os passaportes. Também não podem manter contato com outros investigados. Submetido às mesmas restrições, o doleiro Lino Mazza Filho também não poderá sair de casa das 20h às 6h e o dia todo nos dias de folga, finais de semana e feriados

Mazza Filho é apontado como o responsável por movimentar cerca de US$ 2,5 milhões de forma ilegal, segundo delação dos doleiros Vinícius Vieira Barreto Claret, o Juca Bala, e Cláudio Fernando Barbosa, o Tony — os depoimentos dos dois são a base da operação. Bretas concordou com a defesa do investigado no sentido de que há intenção de colaborar com as investigações e seu estado de saúde é frágil.

Segundo Bretas, Alexandre Souza Silva “parece ser apenas um agente que executava serviços de recolhimento e entrega de numerário”. O magistrado também concordou com a defesa do réu, representado por Virgínia Afonso, de que ele já prestou depoimento e colaborou com as buscas em sua casa.

Segundo o processo, Ana Lucia Sampaio tornou-se suspeita após sacar dinheiro da conta do marido, Claudio Sá, também investigado. Segundo sua defesa, não houve intenção criminosa e que ela apenas resgatou valores aplicados. Para Bretas, “tal fato não parece forte o suficiente para a manutenção da segregação cautelar, tampouco se mostra como uma obstrução à aplicação da lei penal, pelo menos, por ora”.