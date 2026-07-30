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Política

Brasília recebe médicos de cinco continentes para congresso mundial

Esta é a primeira vez que o evento é realizado em solo brasileiro. Serão três dias de formação, espiritualidade e de troca de experiências

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 09h30
Vista de Brasília: a cidade se destaca pelo uso de tecnologia para combater a criminalidade
Vista de Brasília: a cidade se destaca pelo uso de tecnologia para combater a criminalidade (Sergio Lima/AFP)
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Mais de 370 profissionais de saúde de 15 países participam, a partir desta quinta-feira, do XXVII Congresso Mundial de Médicos Católicos (FIAMC World Congress). O encontro será realizado em Brasília e vai reunir representantes dos cinco continentes até o próximo sábado para discutir o impacto das revoluções industrial e digital na prática médica.

Esta é a primeira vez que o evento é realizado em solo brasileiro. Serão três dias de formação, espiritualidade e de troca de experiências.

O Congresso traz como tema: “Médicos católicos entre as revoluções industrial e digital”. O tema foi inspirado pela escolha do nome do Santo Padre Leão XIV, que busca enfrentar os desafios da Revolução Digital inspirado pelo predecessor Leão XIII, que guiou a Igreja durante a Revolução Industrial.

Foi ainda durante o Pontificado de Leão XIII que surgiram as primeiras Associações Médicas Católicas no mundo, em reposta ao seu apelo por uma organização dos leigos católicos em associações.

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A solenidade de abertura, na paróquia Nossa Senhora da Esperança, contará com a participação do arcebispo de Brasília, cardeal Dom Paulo Cezar, de representantes da Federação Internacional de Associações Médicas Católicas, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Médicos Católicos.

A sessão de abertura na sexta-feira será conduzida pelo secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Ricardo Hoepers.

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O evento também contará com a presença do monsenhor Renzo Pegoraro, presidente da Pontifícia Academia para Vida.

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