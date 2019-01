“Brasil” e “Deus” foram as palavras mais usadas pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) nos dois discursos que fez nesta terça-feira, 1º, em dois eventos de posse, na Câmara dos Deputados e no parlatório do Palácio do Planalto.

Veja abaixo a representação gráfica das palavras usadas pelo presidente nos pronunciamentos: