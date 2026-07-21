Brasil e Coreia do Sul assinarão termos de cooperação durante visita de Lee Jae Myung

A ApexBrasil e a Federação de Indústrias Coreanas (FKI) realizam a Brazil-Korea Business Roundtable. O encontro, no dia 28 de julho, às 15h, em São Paulo, reúne autoridades e grandes líderes empresariais dos dois países e ocorre no âmbito da visita oficial do Presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, ao Brasil.

O evento contará com a assinatura formal de instrumentos de cooperação entre Brasil e Coreia do Sul em áreas de comércio e tecnologia. A delegação coreana traz líderes dos setores Automotivo, Tecnologia, Saúde, Cosméticos/Higiene, Alimentos e Indústria Pesada.

O evento dá sequência aos acordos iniciados durante a missão brasileira a Seul, liderada pelo Presidente Lula em fevereiro de 2026.

Durante a mesa redonda, serão assinados novos instrumentos de cooperação para viabilizar parcerias comerciais, tecnológicas e de inovação.

Continua após a publicidade

É o grande desdobramento econômico da visita oficial do presidente sul-coreano Lee Jae Myung ao Brasil, dando ritmo às negociações iniciadas na viagem do presidente Lula à Coreia em fevereiro de 2026.