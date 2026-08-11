Brasil é convidado para cúpula de bloco asiático em reunião de Lula no Planalto

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O presidente Lula recebeu a chanceler filipina Maria Theresa Lazaro para celebrar 80 anos de relações bilaterais. O encontro teve como destaque o convite para o Brasil participar da Cúpula da ASEAN em novembro e discussões sobre cooperação econômica, tecnológica e a diversificação das exportações, reforçando laços estratégicos.

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Nesta terça-feira (11), o presidente Lula recebeu a chanceler filipina Maria Theresa Lazaro no Palácio do Planalto. O encontro teve como objetivo celebrar os 80 anos de relações bilaterais entre as duas nações.

Durante o diálogo, Lazaro formalizou um convite para que o Brasil participe da próxima Cúpula da ASEAN, em novembro. O evento é considerado o mais importante encontro de líderes da Associação das Nações do Sudeste Asiático, e o governo federal já havia demonstrado intenção de integrar as reuniões do bloco.

Além disso, outros temas foram discutidos entre o chefe do Executivo e a chanceler das Filipinas, entre eles a cooperação econômica e tecnológica, o que reflete o interesse mútuo em setores estratégicos como defesa e semicondutores.

No que se refere à pauta exportadora, o líder petista lembrou durante a conversa que, atualmente, o mercado filipino é o maior importador global de carne suína brasileira. Para Lula, a prioridade no comércio com o país asiático deve ser a diversificação dos fluxos de mercadorias com foco no fortalecimento da relação bilateral.