Braga Netto é escalado para pacificar comunicação da campanha de Bolsonaro

A equipe de comunicação da campanha à reeleição de Jair Bolsonaro (PL) enfrenta um racha que tem se intensificado a ponto de o general Braga Netto ser escalado para resolver a situação.

Cotado para vice na chapa, Braga Netto passou a fazer parte do comitê pela reeleição oficialmente no início de julho. Ele começou a despachar em uma sala do comitê de campanha, em Brasília. Entre suas atribuições está a de mediar eventuais desentendimentos entre os marqueteiros Duda Lima e Sérgio Lima, que pertencem a grupos diferentes do entorno de Bolsonaro.

Duda é próximo do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Sua contratação foi defendida pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o filho Zero Um. Sérgio é amigo antigo da família Bolsonaro, participou da campanha de 2018 e é ligado ao vereador Carlos Bolsonaro, o filho Zero Dois.

Os grupos têm se desentendido em relação aos rumos da comunicação da campanha. Responsável pela parte de produção de conteúdo, Duda criou o slogan que foi muito criticado pelo entorno de Bolsonaro: “Sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração seremos uma grande nação”. Carlos chegou a fazer um ataque público ao material em redes sociais. As equipes de mídia digital e de produção audiovisual tampouco estão unificadas em um espaço no comitê de campanha.

O grupo de Flávio entende que a campanha precisa ser pragmática: o presidente deve evitar ataques às urnas eletrônicas e aos ministros de tribunais superiores; deve focar os discursos nas viagens em apresentar ações do governo, em especial o Auxílio Brasil, e não em atacar Lula ou comentar fatos corriqueiros.

O problema, segundo os conselheiros do presidente, é que ele é imprevisível.

E é justamente essa imprevisibilidade que o grupo de Carlos acha importante explorar, em especial nas redes sociais. Bolsonaro foi eleito em 2018 com base no “feeling político”. Para este grupo, o presidente não deve se adaptar ao estilo profissional de marqueteiros.

A falta de sintonia entre as equipes atrasou a escolha do local onde será feita convenção do PL que vai oficializar a candidatura de Bolsonaro e o lançamento da chapa presidencial. Inicialmente planejado em Brasília, o evento foi cotado para São Paulo e depois alterado para o Rio, no dia 24 de julho.