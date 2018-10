O candidato do PSOL à presidência da República, Guilherme Boulos, votou, na manhã deste domingo 7, no bairro de Perdizes, em São Paulo. Acompanhado da mulher, Natália Szermeta, e das filhas, Boulos foi recebido na entrada da PUC São Paulo por correligionários e apoiadores.

“Hoje é dia de votar sem ódio e sem medo. É dia de barrar o atraso e de construir o futuro. Esse é o recado que eu tenho para dar para o povo brasileiro. Não deposite medo nem ódio nessa urna. Deposite os seus sonhos”, disse o presidenciável.

O candidato preferiu não se posicionar sobre o apoio ao PT em um eventual segundo turno. “Vamos esperar terminar, ter a apuração das urnas. Agora, nós sempre estivemos nas ruas para barrar o atraso. Ele não. Ele jamais”, disse Boulos, em clara crítica ao candidato Jair Bolsonaro (PSL).

“Esse é um momento de dizer para a população dos riscos, disse isso na semana passada no último debate, nós não podemos brincar em um país que está à beira do abismo, à beira do precipício. Tem de ter seriedade para não deixar qualquer devaneio de atraso, de ditadura se restabelecer no país. Vamos barrar esse ódio e não deixar que a farsa prevaleça”, afirmou Boulos.

“Tem gente que se coloca como novo na política e está lá há 27 anos. Comprou mais imóvel do que aprovou projeto. Tinha assessora fantasma até outro dia e nós denunciamos. Recebeu auxílio-moradia tendo casa. Seu Jair Bolsonaro quer pagar de moralista, mas não tem moral nenhuma”, acrescentou o candidato.

Segundo as pesquisas Ibope e Datafolha, divulgadas na noite deste sábado, o presidenciável do PSOL tem 1% das intenções de voto.

(com Agência Brasil e Estadão Conteúdo)