Bombeiros resgatam laptop jogado em lago por operador de Cabral

O corpo de bombeiros resgatou um notebook arremessado dentro de um lago dentro de uma fazenda em Paraíba do Sul, no interior do Rio de Janeiro. O laptop foi jogado por Carlos Miranda, operador financeiro de Sérgio Cabral. Em depoimento, Miranda contou ter tentado dar fim ao aparelho assim que a Operação Lava Jato começou. O objetivo era sumir com planilhas que mostravam transações de negociatas do grupo do ex-governador carioca.

“Eu joguei no lago da minha fazenda, em Paraíba do Sul, no intuito de destruir a prova”, disse Carlos Miranda em depoimento. Entre os registros estariam pagamentos feitos ao procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Cláudio Lopes. Na terça (9), o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou Lopes, Cabral, Wilson Carlos e Sérgio de Castro Oliveira por formação de quadrilha, corrupção passiva e ativa. Os crimes teriam ocorrido entre 2008 e 2012, entre eles a reforma do estádio do Maracanã. A investigação aponta que Miranda teria recebido R$ 7 milhões em propina, em pagamentos mensais.