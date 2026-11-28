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Apontada pela PF como sócia oculta de Lulinha em suposto esquema de tráfico de influência, Roberta Luchsinger avalia fechar delação premiada. Investigação apura atuação de lobistas junto ao governo federal e fraudes bilionárias. Confira os bastidores do inquérito e a defesa dos envolvidos.

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Amiga de Lulinha, a lobista Roberta Luchsinger está discutindo com seus advogados alternativas jurídicas para celebrar um acordo de delação premiada no inquérito em que ela e Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente Lula, são investigados por tráfico de influência, corrupção e lavagem de dinheiro.

Para a Polícia Federal (PF), Luchsinger mantinha uma sociedade oculta com Lulinha, voltada a defender interesses privados dentro do governo. Em parceria com Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS e apontado como principal operador das fraudes bilionárias nas aposentadorias dos idosos, ela e Lulinha tentaram, entre outras coisas, vender ao Ministério da Saúde medicamentos fabricados à base de cannabidiol.

Para viabilizar o negócio, o Careca do INSS contratou a lobista, que transitava com desenvoltura nos gabinetes mais inacessíveis de Brasília, sobretudo no Palácio do Planalto. De acordo com a investigação, Luchsinger tinha acesso privilegiado graças à amizade que cultivava com o primogênito de Lula.

Além de uma sociedade informal, Lulinha e a lobista também mantinham uma mansão em Brasília, onde se reuniam com ministros para dar encaminhamento a demandas de seus clientes.

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Luchsinger já tinha manifestado o interesse de celebrar o acordo de delação premiada e contar o que sabe em relação aos negócios que pleiteava com Lulinha no governo, bem como dar detalhes sobre sua relação de amizade com o filho do petista aos investigadores.

A empresária passou a considerar a possibilidade de colaborar com a polícia depois de ter sido chamada de “pilantra” por Lula durante a campanha presidencial Ela foi alvo de uma das fases da Operação Sem Desconto, deflagrada no ano passado, teve o passaporte apreendido e não pode deixar a cidade de São Paulo sem autorização do Supremo Tribunal Federal.

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Investigado, o filho do presidente se mudou com a família para Madri, na Espanha, pouco depois da eclosão do escândalo do INSS.

O advogado de Lulinha, Marco Aurélio Carvalho, afirma que a mudança para o exterior nada teve a ver com as investigações. Roberta Luchsinger promete contar detalhes sobre essas e outras histórias caso a Polícia Federal aceite o acordo de colaboração.