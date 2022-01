Bolsonaro volta atrás e derruba decretos que cancelavam lutos oficiais

Jair Bolsonaro anunciou no sábado 29 que voltará atrás nos decretos que revogaram determinações de luto oficial de uma série de personalidades brasileiras.

Entre os lutos oficiais revogados estavam os de pessoas identificadas com a esquerda, como o ex-governador do Rio e do RS Leonel Brizola, do sociólogo Darcy Ribeiro e do ex-arcebispo emérito do Recife e Olinda, dom Helder Câmara.

Segundo Bolsonaro, o chamado “revogaço” é uma prática do governo atual que, em nome de uma suposta desburocratização da máquina pública, revoga regras que não fazem mais sentido na realidade atual. Os decretos de luto estariam neste escopo, apesar de perderem sua validade assim que acaba o período de até sete dias de luto estipulado pelo governo que o concede.

O presidente afirmou que 122 decretos do tipo tinham sido revogados pela ocasião de outros governos. Em postagem na rede social, prometeu voltar atrás nas mudanças.

“Tendo em vista o apelo popular para que todos esses decretos permanecessem vigentes, em respeito à história e à memória dos falecidos, tornarei sem efeito as revogações dos 122 atos, independente do governo que os decretou ou da personalidade homenageada”, disse Bolsonaro.