Bolsonaro volta a falar em reabertura do comércio, mas ameniza discurso

O presidente Jair Bolsonaro defendeu mais uma vez na tarde desta quinta-feira, 21, a reabertura do comércio para “reativar” a economia, mesmo que o avanço do coronavírus não esteja contido no Brasil. Ele deu a declaração na frente do Palácio do Alvorada, em Brasília. Mas, ao contrário de outras ocasiões, o presidente pregou responsabilidade no processo e disse que o Brasil está na “iminência” de voltar ao normal.

“Acho que a gente está na iminência de abrir, com responsabilidade, lógico, o comércio, para que a miséria não se faça valer no Brasil. Porque uma pessoa desempregada não tem saúde, e quem não tem saúde…”, disse Bolsonaro antes de ser interrompido por apoiadores que foram ao local, em Brasília.

O presidente voltou ao assunto na sua tradicional live de quinta-feira. Ele defendeu uma reabertura “responsável” da economia no país e voltou a citar os efeitos do isolamento social no desemprego e falta de renda como argumento para a flexibilização do isolamento social. Na opinião do presidente, os governadores que montarem um plano de reabertura serão reconhecidos pela população.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril.

“Todos têm a ganhar com a volta responsável ao serviço. O que eu digo aos senhores governadores, respeitosamente, os senhores que decidem, eu apenas estou mandando bilhões aos senhores, o estado que tiver um plano de abertura radical, obrigando a máscara, sem multa, no convencimento, vai ser um governador reconhecido, porque a ansiedade por parte da população está enorme. Estamos tornando os pobres miseráveis”, afirmou.

Continua após a publicidade

As medidas de isolamento social, como o fechamento do comércio não essencial, estão entre as principais recomendações defendidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e adotadas pelas autoridade de saúde de vários países como forma de conter a propagação do novo coronavírus. O Brasil ultrapassou hoje a marca de 20 mil mortes e mais de 300 mil infectados.

No Distrito Federal (DF), por exemplo, estudo publicado pela Universidade Brasília (UnB) mostra que, sem as medidas de isolamento social, a doença mataria cerca de 6,5 mil apenas na capital do país. No balanço mais recente, o DF contabiliza 84 óbitos e pouco mais de 5,5 mil pessoas infectadas.

Volta do futebol

Durante a live, Bolsonaro afirmou ter conversado com o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, sobre uma possível autorização para o retorno do futebol na cidade. O presidente disse que, neste caso, o Ministério da Saúde poderia elaborar um parecer para autorizar a volta dos jogos oficiais, mas sem torcida.

“Num primeiro momento, tinha muito jogador que era contra, agora é um outro entendimento por parte dos jogadores, obviamente sem torcida. Está nas mãos aí do prefeito Marcelo Crivella isso. No que depender do Ministério da Saúde, o ministério também é favorável a dar um parecer nesse sentido, para que a gente possa assistir a um futebolzinho no sábado ou no domingo, até ajuda a deixar o povo em casa menos estressado. E os jogadores querem voltar a jogar”, afirmou.

Continua após a publicidade

Com Agência Brasil