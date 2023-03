Bolsonaro veta candidatura e deixa Braga Netto nos bastidores do PL

Na última segunda-feira, 13, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer uma aparição surpresa durante uma reunião do PL, o seu partido. O encontro reuniu os principais caciques do diretório fluminense da legenda e teve como objetivo definir as estratégias internas já visando as eleições municipais.

Ainda nos Estados Unidos, o ex-presidente participou de uma videoconferência feita por meio do celular de Walter Braga Netto, que foi candidato a vice na chapa de Bolsonaro, e foi claro ao determinar que o general não será candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. Quer que ele, ao invés disso, mantenha-se nos bastidores e cuide da parte estratégica do partido – o general atualmente ocupa a secretaria de relações institucionais do PL.

Segundo Bolsonaro, a missão de Braga Netto é organizar a legenda no Brasil inteiro, coletando dados e definindo, ao lado do marqueteiro Duda Lima, ações e posicionamentos. A ideia é que seja montado um “observatório” político para definir as pautas importantes – de preferência, com críticas ao governo Lula, claro – e unificar o discurso partidário.

Mais do que atento ao que considera uma habilidade estratégica e política do militar, Bolsonaro está priorizando o filho 01. Flávio Bolsonaro já avisou que, se obtiver o aval da legenda, será candidato a prefeito do Rio contra Eduardo Paes (PSD).

A candidatura de Flávio contraria os interesses do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que não esconde de ninguém que prefere o nome do general Braga Netto na disputa à prefeitura. Na avaliação de Valdemar, a rejeição a Bolsonaro pode colar mais no filho do que no general, que foi interventor do Rio no governo de Michel Temer.