Bolsonaro vai terminar 7 de setembro no Maracanã

O presidente da República, Jair Bolsonaro, vai terminar o 7 de setembro na tribuna de honra do Maracanã para assistir ao jogo entre Flamengo e Vélez Sarsfield pela semifinal da Copa Libertadores da América. A movimentação do mandatário pelo Rio de Janeiro, mobiliza a equipe do governador Claudio Castro (PL), que deve acompanhá-lo em toda a agenda pela capital fluminense.

Um dos pontos sensíveis é a participação na Motociata que deve sair do aeroporto Santos Dummont, no Flamengo, em direção à praia de Copacabana, onde os apoiadores de presidente se concentram. Nem o palácio Guanabara sabe se o presidente irá integrar o movimento, ou se seguirá para o Forte de Copacabana em helicóptero.

Manifestantes já começaram a chegar ao posto 5, na Avenida Atlântica, por volta das 11h. A maioria veste verde e amarelo e traz misturas de símbolos como o do Império. Desde as oito da manhã, são feitos disparos de tiros de canhão e apresentações cívicas dentro da área militar. A previsão é que Bolsonaro discurse no carro de som na praia e não no Forte.