Bolsonaro vai a podcast americano às vésperas das eleições

Por Ramiro Brites Atualizado em 23 out 2022, 12h43 - Publicado em 23 out 2022, 12h41

O apresentador americano Ben Shapiro entrevistou Jair Bolsonaro para o programa Special Sunday, do grupo de mídia conservador americano Daily Wire. O podcast com o candidato à reeleição foi ao ar neste domingo, 23, a uma semana do segundo turno das eleições.

O episódio compara a relação de Bolsonaro com o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e, com o atual governo de Joe Biden. Shapiro também explora a situação econômica de outros países da América do Sul, como Argentina e Venezuela.

O Daily Wire afirma que o presidente brasileiro “tem assumido uma posição militante e conservadora”, e tem como principal objetivo “acabar com a corrupção do país de maneira supostamente controversa”. Os métodos de combate a política corrompida seriam cortes de programas governamentais, maior acesso a armas “para cidadãos cumpridores da lei”, aumento da rigidez com criminosos e “expansão do desenvolvimento econômico em áreas valorizadas por ambientalistas”.

Aos 38 anos, Ben Shapiro é editor-chefe do Daily Wire. Ele é advogado e radialista conhecido pelos comentários políticos ligados a uma ala conservadora da sociedade americana. O podcast, Special Sunday, vai ao ar todo o domingo e, com Bolsonaro, chegou a 132 entrevistados.