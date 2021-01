Bolsonaro vai a festa infantil sem máscara

O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada na tarde deste sábado, 16, para ir a uma festa infantil no Clube Naval de Brasília. Em meio a cerca de 40 adultos e crianças, quase ninguém usava máscara. A ida ao clube naval mobilizou seis veículos da Presidência da República, incluindo uma ambulância.

Várias imagens divulgadas durante o encontro mostram Bolsonaro em rodas de conversas em máscara e sem respeitar o distanciamento social. Nem as crianças usavam máscaras. O vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, foi ao Clube Naval com o pai.

A ida do presidente da República a um aniversário infantil ocorre em um momento no qual o país computa mais de 208.000 mortes pela pandemia de coronavírus e no qual cidades do Amazonas estão sem oxigênio nos hospitais para atender os doentes.