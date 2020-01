Bolsonaro vai a culto evangélico e visita Villas Bôas Presidente recebeu oração de joelhos por sete minutos e transmitiu cerimônia em live pelo Facebook Por Da Redação - Atualizado em 19 jan 2020, 15h15 - Publicado em 19 jan 2020, 14h57

O presidente Jair Bolsonaro foi ao culto de uma igreja Batista, na Asa Sul de Brasília, na manhã deste domingo 19. Ele permaneceu cerca de 30 minutos no local. A presença do presidente foi transmitida ao vivo em sua conta do Facebook.

Bolsonaro foi chamado ao altar, onde permaneceu por cerca de sete minutos de joelhos, durante a benção do pastor.

Antes de voltar ao Alvorada, ele fez uma visita ao general Eduardo Villas Bôas, ex-comandante do Exército. O presidente estava acompanhado dos ministros Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Villas Bôas tem Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), uma doença neuromotora de caráter degenerativo. Em seguida, Villas Bôas agradeceu a visita pelo Twitter.

Já no caminho de retorno para a residência oficial, Bolsonaro parou para tirar fotos com turistas que passeavam na Praça dos Três Poderes, em frente ao Palácio do Planalto.