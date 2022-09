Bolsonaro ultrapassa Lula na estratégica região Sudeste

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 7, mostra crescimento de Jair Bolsonaro (PL) no cenário nacional e na região Sudeste, em ambos os casos dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais. Na simulação de primeiro turno, o presidente passou de 32% para 34% de intenção de voto em uma semana, reduzindo sua desvantagem em relação a Lula (PT) para 10 pontos percentuais. O petista manteve os mesmos 44%.

Entre os demais candidatos, pontuaram Ciro Gomes (PDT), com 7%, Simone Tebet (MDB), com 4%, Felipe D’Ávila (Novo), com 1%, e Soraya Thronicke (União Brasil), com 1%. Somados, os adversários de Lula tem 47%, três a mais do que o ex-presidente, o que torna incerta a possibilidade de ele vencer no primeiro turno. No início de agosto, Lula tinha os mesmos 44% e os rivais juntos marcavam 43%. Entre eles, ainda figurava André Janones (Avante), que desistiu da candidatura para entrar na coligação do PT.

Apesar de certa estabilidade no quadro geral, Bolsonaro colheu um boa notícia simbólica. Na estratégica região Sudeste, que reúne os três maiores colégios eleitorais do país, ele aparece à frente numericamente de Lula: 39% a 37%. Há uma semana, o petista liderava por 39% a 36%. No Nordeste, Lula ainda dá de goleada no adversário: 60% a 22%.