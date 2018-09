O candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) apresentou um episódio “isolado de elevação de temperatura, sem outros sintomas de infecção”, segundo boletim médico divulgado nesta sexta-feira 28, pelo hospital Albert Einstein, onde ele está internado após ter sido vítima de uma facada durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG), no dia 6 de setembro.

O informe médico relata que o presidenciável teve 37,8ºC de temperatura corporal e que foram coletados materiais para exames laboratoriais, no sangue e na urina. Houve, ainda, o “crescimento de uma bactéria de baixa virulência no sangue, sem focos de infecção no abdome”.

Bolsonaro está sendo tratado com antibióticos e, se mantidas as condições clínicas atuais, a programação de alta para este final de semana está mantida – o mais provável é que ele tenha alta no domingo.

O boletim diz, ainda, que não houve “alterações nos exames de imagem” e que o candidato do PSL tem boa evolução clínica”, além de estar se alimentando por via oral.

O documento é assinada pelos médicos Antônio Luiz Macedo, Leandro Echenique e Miguel Cendoroglo.