Bolsonaro tem alta e volta para Brasília

O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta médica do hospital Vila Nova Star, em São Paulo, no início da tarde desta segunda-feira, 16. Ele estava internado desde o dia 8 de setembro para uma cirurgia de correção de uma hérnia.

Segundo o porta-voz Otávio Rêgo Barros, apesar da alta, o vice Hamilton Mourão segue no exercício da presidência até quarta-feira. Por recomendação dos médicos, Bolsonaro deverá dedicar-se nos próximos dias apenas à sua recuperação, que inclui sessões de fisioterapia. “Isso permitirá ao senhor presidente um descanso ainda maior para uma recuperação mais rápida”, disse o porta-voz.

Na manhã desta segunda-feira, o Vila Nova Star afirmou, em nota, que “o presidente continuará sua recuperação em domicílio, devendo seguir as orientações médicas relacionadas a dieta e atividade física, sob supervisão conjunta da equipe médica do Dr. Antônio Macedo [responsável pelo procedimento] e da equipe da Presidência da República”.

Rêgo Barros também afirmou que a viagem para Nova York, onde Bolsonaro discursará na Assembleia Geral da ONU, foi adiada em um dia — originalmente, ele embarcaria em 22 de setembro. O discurso do presidente na abertura do evento está marcado para o dia 24 de setembro. No dia 25, Bolsonaro irá ao Texas para um encontro com um grupo de empresários da área de segurança e, depois, voltará para o Brasil.

Bolsonaro foi submetido ao procedimento no dia 8 de setembro, em São Paulo, em decorrência da série de cirurgias pela qual passou após sofrer um atentado a faca durante um ato de campanha em Juiz de Fora (MG), em 6 de setembro do ano passado.